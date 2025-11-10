Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa

ImolaOggi POLITICA, News 2025

Consiglio supremo Difesa

ROMA, 10 NOV – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per lunedÃ¬ 17 novembre 2025 alle ore 16.30. L’ordine del giorno prevede l’esame dell’evoluzione dei conflitti in corso e delle iniziative di pace, con particolare riferimento all’Ucraina ed al Medio Oriente.

Inoltre, il Consiglio valuterÃ  le minacce ibride (???) con riferimento anche alla dimensione cognitiva e alle possibili ripercussioni sulla sicurezza dell’Unione Europea e dell’Italia. (ANSA)

Articoli correlati

Sergio Mattarella

Mattarella: ‘la Difesa si evolva, tempi che non ammettono ritardi’

Mattarella e Crosertto

Mattarella: “creare una comune forza di difesa europea”

Mattarella

Mattarella: ‘passaggio all’Euro frutto di coraggio e visione’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *