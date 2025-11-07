Cgil, sciopero generale il 12 dicembre

La Cgil ha proclamato un nuovo sciopero generale per il 12 dicembre, in segno di protesta contro una Legge di Bilancio giudicata dal sindacato “ingiusta e sbagliata”. La decisione Ã¨ stata approvata dall’assemblea dei delegati del sindacato tenutasi a Firenze alla presenza di Fulvio Fammoni, presidente dell’Assemblea generale Cgil, e del segretario generale Maurizio Landini.

PerchÃ© ci sarÃ sciopero il 12 dicembre

L’obiettivo della mobilitazione, annunciata durante l’evento “Democrazia al lavoro” a Firenze, Ã¨ quello di richiamare l’attenzione sulle misure economiche previste dal governo nella nuova Manovra finanziaria, giudicate insufficienti a tutelare salari, pensioni e welfare. La giornata di sciopero sarÃ accompagnata da manifestazioni in diverse cittÃ italiane, con modalitÃ che verranno definite nei prossimi giorni dagli organi territoriali del sindacato.Â tgcom24.mediaset.it

CGIL – PER NON DIMENTICARE…