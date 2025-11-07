Base Usaf Aviano, 409 lavoratori italiani senza stipendio

base Aviano

TRIESTE, 07 NOV – Dal 30 Ottobre scorso sono 409 i lavoratori italiani della Base Usaf di Aviano (Pordenone) alle dipendenze dello stato americano ai quali non Ã¨ stato pagato lo stipendio a causa dello shutdown statunitense. Una situazione che riguarderebbe anche un altro migliaio di lavoratori nel resto d’Italia. Nonostante gli incontri dei sindacati – in particolare ieri con il Vice comandante della Base – non si hanno notizie in merito a un eventuale pagamento dello stipendio, nÃ© indicazioni sul futuro.

Oggi si Ã¨ svolta una partecipata assemblea dei lavoratori aperta anche ai politici locali, a tratti con confronti anche polemici, per trovare una soluzione.Â Alcuni lavoratori sottolineano che al mancato versamento della paga si sommano le spese quotidiane, piÃ¹ di qualcuno per raggiungere la Base deve percorrere decine di chilometri. Forme alternative di prestazione di opera, come il telelavoro, non sono contemplate.

“Per questi dipendenti – spiega Angelo Zaccaria della Uiltuct-Uil – vige lo Statuto dei lavoratori italiani, quindi la forza lavoro non Ã¨ assoggettabile al blocco governativo statunitense”. E in tal senso ha chiesto anche “un intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni”. “Non mi Ã¨ mai successa una cosa del genere in 50 anni”, ha indicato Zaccaria. Non escludendo tra le iniziative allo studio anche la possibilitÃ  di proclamare uno sciopero. “Io sono propenso”, ha annunciato.

Una delle soluzioni alle quali si sta lavorando Ã¨ un prestito che potrebbe essere concesso da un istituto bancario che potrebbe anticipare gli stipendi. Nei giorni scorsi i sindacati hanno diffuso piÃ¹ note anche per segnalare che, ad esempio, in Germania il governo sta anticipando gli stipendi a 12.000 cittadini. Il 22 Ottobre scorso la JCPC, commissione paritetica sul personale civile, che rappresenta le Forze Armate Americane in sede negoziale con i sindacati, aveva comunicato un possibile ritardo dei pagamenti delle retribuzioni senza indicare altro riferimento. (ANSA)

