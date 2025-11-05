Sindaco musulmano a New York, ministro Israele: ebrei fuggano e vengano qui

Ministro israeliano: gli ebrei di New York fuggano da Mamdani e vengano qui

L’elezione di Zohran Mamdani, “sostenitore di Hamas”, significa che gli ebrei di New York dovrebbero fuggire in Israele, secondo quanto dichiarato dal ministro israeliano alla Diaspora, Amichai Chikli, citato dal Times of Israel. “La cittÃ che un tempo era simbolo di libertÃ globale ha consegnato le chiavi a un sostenitore di Hamas, a qualcuno le cui posizioni non sono lontane da quelle dei fanatici jihadisti che, 25 anni fa, uccisero 3.000 dei suoi concittadini”, scrive Chikli su X, riferendosi agli attacchi dell’11 settembre 2001.Â tgcom24.mediaset.it