Mef, entrate tributarie primi 9 mesi salgono a 426,9 miliardi (+2%)

ROMA, 05 NOV – Nel periodo gennaio-settembre 2025, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 426,951 miliardi di euro, con un aumento di 8,396 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+2%).

E’ quanto risulta dal Bollettino pubblicato sul sito del Dipartimento Finanze del Mef. Le imposte dirette si attestano a 241,969 miliardi (+807 milioni di euro, pari a +0,3%) e le imposte indirette risultano pari a 184,982 miliardi (+7,589 miliardi di euro, pari a +4,3%). (ANSA).

