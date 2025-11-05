Covid, ex governatore del Tirolo si scusa per l’obbligo vaccinale: Â«Mi dispiaceÂ»

Nel Tirolo c’Ã¨ chi chiede scusa per aver introdotto l’obbligo vaccinale durante la pandemia Covid

L’ex governatore GÃ¼nther Platter ha fatto autocritica durante la cerimonia di consegna dell’Anello d’Onore a Innsbruck. Secondo quanto riportato dal Tiroler Tageszeitung, nel suo discorso di ringraziamento per la massima onorificenza del Land austriaco, Platter ha ammesso Â«errori politiciÂ» commessi. Â«Abbiamo dovuto agire rapidamente e spesso prendere decisioni difficiliÂ», ha detto l’ex Landeshauptmann.

Platter: Â«Mi scuso con chi Ã¨ stato ferito dalla decisioneÂ»

Â«Ci sono state decisioni a livello nazionale di cui non era contento, ma che ho comunque sostenuto per senso di responsabilitÃ . A tutti coloro che si sono sentiti feriti da questo, voglio dire: mi dispiace e desidero scusarmi formalmenteÂ», ha dichiarato Platter. Con queste parole si Ã¨ riferito alla controversa decisione sull’obbligo vaccinale presa durante la conferenza dei governatori del 2021 all’Achensee.

Secondo il Tiroler Tageszeitung, Platter Ã¨ quindi uno dei primi ex politici ad esprimere, col senno di poi, una valutazione critica su quel periodo. Platter ha spiegato che si era cercato di Â«fare la cosa giusta â€” con il coinvolgimento di enormi competenze specialistiche â€” per la protezione delle personeÂ».

www.ilmessaggero.it