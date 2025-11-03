Riforma giustizia, Conte: ‘Meloni vuole rendere intoccabili i politici’

Giuseppe Conte

“Il governo Meloni si preoccupa, sulla giustizia, di rendere intoccabili i politici.Â Ritorniamo alla casta.Â Ma non si preoccupa del crollo dei salari reali, della pressione record fiscale, e neppure del fatto che solo in questo mese di ottobre sono aumentati del 40% gli sbarchi dei migranti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ormai abbiamo sfondato i trecentomila migranti sbarcati negli ultimi tre anni. Allora dico: avete fallito su tutto, caro governo Meloni, perÃ² non fallite mai quando si tratta di tutelare voi stessi”.

Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Bari a margine di un appuntamento della tre giorni del tour elettorale in cui Ã¨ impegnato da ieri in Puglia. ANSA

