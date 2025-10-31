Lissone, velo islamico vietato negli uffici comunali

Nella cittadina brianzola il bando scatterÃ  a gennaio

Nei prossimi mesi verranno affissi cartelli non solo alle porte del municipio, ma anche su quelle della biblioteca E anche le scuole comunali saranno interessate dal provvedimento. Il Comune si Ã¨ rifatto a norme antiterroristiche introdotte nel 1975, durante gli Anni di Piombo, e a una delibera della Regione Lombardia che, nel 2015, ha proibito lâ€™accesso ai propri stabili (compresi gli ospedali) a chi copre il viso con caschi, passamontagna e veli integrali.
tgcom24.mediaset.it

