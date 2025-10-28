Uccide la compagna a coltellate: arrestato brasiliano

Una donna di origine brasiliana Ã¨ stata uccisa dal compagno all’interno della loro abitazione a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona

L’uomo l’avrebbe aggredita con un coltello durante un violento litigio, colpendola piÃ¹ volte. L’allarme Ã¨ stato lanciato da alcuni amici della vittima che, non riuscendo a contattarla da sabato, si sono preoccupati per il suo silenzio. Quando i soccorsi sono arrivati, la donna era giÃ priva di vita. L’uomo, anche lui brasiliano, Ã¨ stato arrestato dai carabinieri.

Accertamenti in corso

Gli investigatori del Ris dei carabinieri sono intervenuti per eseguire i rilievi scientifici allâ€™interno dell’abitazione, mentre il medico legale stabilirÃ con precisione la data e l’ora del decesso. L’arma del delitto Ã¨ stata sequestrata. L’uomo non era in casa al momento del ritrovamento del cadavere, ma Ã¨ stato successivamente rintracciato e arrestato dai militari.

La vittima si era giÃ rivolta ai carabinieri per episodi di maltrattamenti domestici.

La vittima si era trasferita in quell’abitazione circa un anno e mezzo fa, dopo che il compagno lâ€™aveva acquistata. In passato la donna si era giÃ rivolta ai carabinieri per episodi di maltrattamenti domestici, ma poi aveva deciso di ritirare la denuncia. A causa del clima familiare violento, alla donna era stato tolto lâ€™affidamento della figlia avuta da una precedente relazione, su richiesta del padre della bambina.

Che cosa succede quando una vittima ritira una denuncia per maltrattamenti

In Italia, la legge consente a una vittima di ritirare la denuncia per maltrattamenti o violenza domestica solo in determinati casi. Tuttavia, se il reato Ã¨ considerato “procedibile d’ufficio” â€“ come accade per i maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del Codice Penale) â€“ il procedimento puÃ² proseguire anche senza il consenso della persona offesa.

Nella pratica, perÃ², molte donne scelgono di non confermare la denuncia per paura di ritorsioni, dipendenza economica o pressione psicologica. Questo puÃ² rendere piÃ¹ difficile l’intervento tempestivo delle autoritÃ . Gli esperti sottolineano che il ritiro della denuncia non sempre ferma l’indagine, ma puÃ² indebolire le prove a disposizione degli inquirenti e rallentare l’iter giudiziario. Per questo motivo, il sistema di protezione italiano prevede misure di tutela immediata, come l’allontanamento del presunto aggressore dalla casa familiare e lâ€™attivazione dei centri antiviolenza.

www.tgcom24.mediaset.it