Migranti, Istat: nel 2024 richieste d’asilo in crescita

migranti Trieste

Nel 2024 a presentare richiesta d’asilo in Italia sono stati 151.120 migranti, secondo i dati Eurostat, che segnala quindi una crescita del 15,7% rispetto al 2023

L’Istat fa notare che le domande esaminate sono state nel complesso 78.565 e che il 64,1% di tali istanze Ã¨ stato respinto. La graduatoria dei principali Paesi interessati dalle richieste di asilo nel 2024 ricalca in parte quella dei permessi di soggiorno concessi per varie forme di protezione: fanno eccezione gli ucraini, per i quali Ã¨ stata attivata la protezione temporanea straordinaria. Il primo Paese dei richiedenti asilo Ã¨ il Bangladesh (32.865), seguito da PerÃ¹ (32.865) e Pakistan (11.740).Â  tgcom24.mediaset.it

