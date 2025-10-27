Milano, due ragazzi accoltellati da nordafricani: gravissimo un 18enne

Violenza in strada a Milano. Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati accoltellati in viale Camoens, fra parco Sempione e la Triennale a Milano. Il diciottenne è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati aggrediti da un gruppetto di giovani nordafricani.

Due ragazzi accoltellati in strada: uno è gravissimo

Cosa sia accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine. Sappiamo che quando il 118 è arrivato sul posto, hanno trovato i due ragazzi insanguinati. Il diciottenne, italiano, è stato ferito al bacino e sotto un orecchio. È stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda e operato. Adesso è ricoverato, in pericolo di vita, in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. L’altro, egiziano di 17 anni, è stato invece ferito alla testa ed è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli.
www.today.it

