Danimarca, Tv pubblica: “cercatevi un partner straniero per fare figli o ci estingueremo”

“Bianchi, cercatevi un partner straniero per fare figli o ci estingueremo”

E’ il messaggio di una pubblicità dell’emittente pubblica danese DR, per lanciare un programma sulla genetica. Mentre due fidanzati bianchi si scambiano effusioni, il biologo Eske Willerslev, spiega:

“Noi danesi siamo sopravvissuti perché ci siamo accoppiati con altre popolazioni del Medio Oriente e dell’Asia occidentale.

Questo ci ha resi più resistenti alle malattie. Quindi se non ci mescoliamo con gli stranieri, ci estingueremo.

Quindi se volete dare ai vostri futuri figli le migliori opportunità, dovete.

Dovete probabilmente scegliere qualcosa di un po’ più esotico”.

Lo scrive su X il giornalista Leonardo Panetta pubblicando il video.