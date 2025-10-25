Leone XIV: “Chiesa ponte tra culture e religioni”

Leone XIV

“Il processo sinodale aiuta a costruire ponti, e la Chiesa può essere un ponte, soprattutto tra le culture e tra le religioni”. Lo ha detto il Papa, dialogando in Aula Paolo VI – a braccio e in inglese – con i partecipanti al Giubileo delle équipe sinodali e degli organismi di partecipazione.

“La sinodalità è un modo di essere Chiesa, di promuovere l’attitudine di ascoltarci l’uno con l’altro, con i testimoni che troviamo, uomini e donne, con i membri della Chiesa e con coloro che sono in ricerca”, ha detto Leone XIV dopo aver ascoltato la prima testimonianza, proveniente dall’Africa, e aver affidato ai presenti la prima parola-chiave: “missione”.

“La Chiesa – ha esordito – ha il mandato di essere missionaria in ogni parte del mondo, fino ai confini della terra, condividendo ciò che Gesù ci ha insegnato. E la Chiesa in Africa ha molto da offrirci”.
