Inneggia alla jihad e suggerisce indicazioni per attentati, 35enne ai domiciliari

isis

Avrebbe condiviso sul web contenuti sull’Isis e la Jihad islamica, anche manifestando apprezzamenti dopo alcuni attentati verso le truppe militari americane o accaduti in Francia, con indicazioni a compiere attacchi e suggerimenti sulle modalità di esecuzione.

Per questo un 35enne è stato arrestato dalla polizia in provincia di Lecce sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Dda. L’uomo, che si trova agli arresti domiciliari, è accusato di istigazione a delinquere aggravata dall’apologia del terrorismo e dall’uso di strumenti informatici.  tgcom24.mediaset.it

