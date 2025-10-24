Zelensky chiede generatori, Meloni pronta a inviarglieli

ImolaOggiPOLITICA, News 2025, Vetrina

Zelensky e Meloni

Bruxelles – Nel corso dell’incontro bilaterale di ieri a margine del Consiglio europeo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni un aiuto per garantire l’approvvigionamento energetico, un’urgenza in vista dell’inverno.

Già in passato l’Italia ha contribuito all’invio di migliaia di generatori all’Ucraina, sia tramite il Meccanismo di Protezione Civile dell’Ue, sia a livello bilaterale. Meloni, secondo quanto si apprende, ha assicurato che il governo farà una valutazione su come poter intervenire.  (askanews)

Italia pronta ad acquistare armi Usa da donare a Kiev

Articoli correlati

Giorgia Meloni

Meloni: ‘uso di asset russi rispettando diritto e sostenibilità’

Von der Leyen e Zelensky

Zelensky: “L’Ue ci assicura aiuti finanziari per due anni”

Zelensky e Meloni

Zelensky vede Meloni: “Abbiamo parlato anche di asset russi”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *