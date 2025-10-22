Bologna, tenta di rapire una neonata dal passeggino: arrestato gambiano

Un tentativo di rapimento di una neonata è stato sventato domenica pomeriggio in via Carracci, nella zona vicino alla stazione di Bologna

Un giovane avrebbe cercato di sottrarre la bimba di pochi mesi dal passeggino in cui si trovava. Fortunatamente, la prontezza dei genitori e di alcuni passanti ha impedito il gesto, e l’allarme è stato immediatamente lanciato alle forze dell’ordine.

Gli agenti del Commissariato Bolognina-Pontevecchio, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, hanno effettuato una rapida ricognizione e sono riusciti a rintracciare il sospetto nel vicino parco di Villa Angeletti. Si tratterebbe di un giovane di origine gambiana, domiciliato in una comunità a Bologna, ora arrestato in attesa di ulteriori indagini.

Il sindacato di polizia Siulp ha diffuso una nota ufficiale in cui esprime il proprio plauso agli agenti per la tempestività e la professionalità dimostrate nel fermare il giovane e tutelare l’incolumità della neonata.
