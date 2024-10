Torino: nigeriano tenta di rapire un bimbo, poi si denuda e minaccia i passanti

Momenti di concitazione nella mattinata di sabato 26 ottobre 2024, nel negozio Brico Center di via Cigna a Torino dove un nigeriano di 46 anni, senza fissa dimora, in stato di visibile agitazione, ha preso un bimbo di due anni che stava camminando con il papà e ha cercato di fuggire sotto gli occhi della clientela.

Il genitore del piccolo, accortosi di tutto, ha inseguito l’uomo e lo ha bloccato, innescando con lui una colluttazione e riprendendosi il figlio. A quel punto l’esagitato è uscito dall’esercizio commerciale, si è denudato e ha iniziato a brandire una bottiglia come se fosse un’arma all’indirizzo dei passanti.

In quel momento, chiamati dalle persone presenti al momento dell’episodio del bambino, sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno immobilizzato e arrestato il nigeriano. È verosimile che gli venga contestato anche il reato di sequestro di persona. Il bimbo è stato poi portato all’ospedale Regina Margherita ma solo a scopo precazionale, per controllare che non avesse subito danni.

www.torinotoday.it