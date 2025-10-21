Bufera a Bari: Landini trasforma il Policlinico in palco contro il governo

“Consideriamo quanto meno non opportuno che l’aula magna del Policlinico di Bari, e sede della Scuola di Medicina dell’Università di Bari, sia utilizzata a scopo elettorale e contro il Governo Meloni, a poco più di un mese dal voto delle Regionali”. Così in una nota Fratelli d’Italia Puglia critica la presenza, questa mattina nell’aula magna del Policlinico, di Maurizio Landini, impegnato in un’iniziativa della Cgil in vista della mobilitazione di sabato prossimo.

“In vista delle prossime elezioni regionali la par condicio impedisce l’utilizzo di spazi istituzionali per manifestazioni di tipo politico, come quella del segretario generale della CGIL nazionale, Maurizio Landini, che questa mattina ha incontrato i lavoratori e lavoratrici del mondo della Sanità nell’aula magna del Policlinico di Bari per spiegare i motivi della mobilitazione della CGIL contro il Governo Meloni, in programma sabato prossimo 25 ottobre a Roma, in tema di lavoro.

Fermo restando – conclude la nota – il sacrosanto diritto a manifestare e protestare con il Governo in carica, quello che non comprendiamo è l’utilizzo di sedi che per loro natura – Policlinico e Università – dovrebbero rimanere terze. A questo punto ci aspettiamo che oltre che alla CGIL, chi oggi ha autorizzato Landini, autorizzi anche alle altre rappresentazioni sindacali (CISL, UIL, UGL e sindacati autonomi) all’utilizzo dell’aula magna del Policlinico”.

