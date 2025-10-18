Zelensky: ‘Mosca teme i missili Tomahawk’

Alla domanda se sperasse di ricevere quest’arma, Zelensky ha risposto: “Sono realista”

Un incontro “teso” in cui Donald Trump è stato “duro” nel dire chiaramente che al momento non è intenzionato a fornire, almeno per ora, i Tomahawks all’Ucraina.

A descrivere il dietro le quinte del faccia a faccia fra Trump e Volodymyr Zelensky è Axios. L’incontro si è concluso bruscamente dopo due ore e mezza.

“Penso che abbiamo finito.

Vediamo cosa succede la prossima settimana”, ha detto Trump, riferendosi al suo prossimo faccia a faccia con Vladimir Putin a Budapest.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ha “paura” della potenziale consegna di missili Tomahawk statunitensi al suo Paese, affermando di essere “realista” sulla possibilità di ottenerli dopo l’incontro con Donald Trump.

"Penso che la Russia abbia paura dei Tomahawk, davvero paura, perché è un'arma potente", ha detto Zelensky in una conferenza stampa. Alla domanda se sperasse di ricevere quest'arma, Zelensky ha risposto: "Sono realista".