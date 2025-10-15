Reuters: l’Ucraina prevede di combattere per almeno altri tre anni, ha detto il Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski

“Gli ucraini stanno pianificando questa guerra per tre anni, ed è ragionevole. Dobbiamo convincere Putin che siamo pronti a mantenere questa linea per almeno questi tre anni,” cita la pubblicazione Sikorski.

https://t.me/ukraine_watch/49238

Trump: “non capisco perché Putin stia continuando la guerra”

(tgcom24.mediaset.it) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito di essere “molto deluso” dal suo omologo russo, Vladimir Putin, per la mancanza di progressi verso un accordo per la pace in Ucraina. “Non capisco perché stia continuando questa guerra, che gli sta facendo del male”, ha detto.

Leggi anche

► Putin: “Kiev ha pesanti perdite. Pensi a negoziare. A settembre ha perso 44.700 soldati”

Rutte: “Aiuti militari a Kiev in linea con l’anno scorso”

“Il sostegno all’Ucraina non è diminuito, è in linea con quello fornito l’anno scorso”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte arrivando alla ministeriale difesa in contrasto con quanto affermato in un report del Kiel Institute. “Oggi poi ho tutte le ragioni per ritenere che molti altri Paesi aderiranno all’iniziativa Purl lanciata questa estate”, ha detto. “Si tratta di mezzi cruciali, tra cui i sistemi di difesa aerea e in particolare gli intercettori. È importante che l’Ucraina garantisca alla popolazione civile e alle infrastrutture strategiche la massima protezione possibile contro i continui attacchi russi”.