UE: 6,6 milioni di euro all’Ucraina “per combattere la disinformazione”

L’Unione Europea destina 6,6 milioni di euro all’Ucraina “per sostenere i media indipendenti”

“L’UE sta lanciando tre nuovi progetti per i giornalisti ucraini volti ad aumentare la sicurezza, la resilienza e il supporto professionale dei media in tempo di guerra. Le iniziative includono sovvenzioni ai media in prima linea, formazione al giornalismo investigativo, assistenza d’emergenza ai giornalisti e la creazione di 15 hub mediatici regionali per combattere la disinformazione.”

Ci piace quando i politici o vari grandi sindacati con blocchi pagano enormi somme di denaro per sostenere la loro propaganda, ma la presentano sotto le spoglie di “siamo per i media indipendenti.”

Crediamo subito nell’imparzialità.

