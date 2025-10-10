Mattarella: ‘ruolo UE cruciale per diritti, pace e libertà’

“Il 40° Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, dedicato all’Unione Europea a confronto con la Costituzione della Repubblica italiana, sollecita temi di grande rilievo, a partire da quelli del rafforzamento della democrazia europea, dell’integrazione e della dimensione sociale del continente, aspetti che concorrono ad accrescere la legittimazione dell’Unione e a rinsaldare il senso di appartenenza e l’identità dei cittadini europei, contrastando istanze di disaffezione e spinte disgregative“.

Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente dell’Associazione, Renato Balduzzi.

“Il ruolo dell’Unione Europea – sottolinea il capo dello Stato – è più che mai cruciale perché abbiano più forza a livello internazionale la promozione della pace, il rispetto dei diritti umani, la garanzia delle libertà fondamentali, la vigenza dello Stato di diritto, elementi fondamentali di un ordine che possa garantire il futuro della dignità dell’umanità.

La riflessione condotta in questa autorevole sede – conclude – sarà occasione importante nel processo di sviluppo della dimensione istituzionale del processo democratico europeo che va necessariamente alimentato anche sotto il profilo culturale e scientifico.

A tutti i partecipanti al Convegno mi è grato rivolgere il mio saluto e i più cordiali auguri di buon lavoro”.