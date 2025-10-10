Trapani, attende il referto per 8 mesi: il tumore diventa incurabile e muore

È morta Maria Cristina Gallo, l’insegnante 56enne di Mazara del Vallo che denunciò i ritardi nell’esame dei referti istologici dell’anatomia patologica di Trapani

L’esame istologico fu richiesto nel dicembre del 2023 dopo che la donna subì un’isterectomia. L’esito arrivò nell’agosto 2024 quando il quadro clinico era ormai fortemente compromesso. Dalla sua denuncia è scaturita un’inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente, in cui sono indagati dieci medici.

Quello di Maria Cristina Gallo non era l’unico caso: in tutto nella sola Asp di Trapani, gli esami arretrati erano 3.300, di cui più di 1.400 campioni del 2024 e oltre 1.900 del 2025. Da subito il direttore generale, Ferdinando Croce, ha disposto un’indagine interna per individuare eventuali responsabilità, spiegando che i ritardi sarebbero stati determinati dalla carenza di personale.

