Rosenergoatom, un drone ucraino danneggia la centrale nucleare di Novovoronezh

Un drone ucraino ha colpito la torre di raffreddamento della centrale nucleare di Novovoronezh. Lo riferisce il servizio stampa di Rosenergoatom (società russa responsabile delle operazioni delle centrali nucleari russe, parte integrante della Rosatom, il gruppo statale per l’energia atomica).

“Dopo la collisione con la torre di raffreddamento a tiraggio naturale del blocco energetico numero 6 della centrale nucleare di Novovoronezh, il drone è esploso. Non ci sono danni o vittime, tuttavia la torre di raffreddamento è rimasta danneggiata”, si legge nel comunicato. Sembra che l’incidente non abbia avuto conseguenze sul funzionamento dell’impianto. Il residuo radioattivo nei pressi della centrale è a livelli normali. tgcom24.mediaset.it