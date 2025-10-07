Liguria, minuto di silenzio per il 7 ottobre: M5s, Avs e Lista Orlando lasciano l’aula

“Oggi in Consiglio regionale della Liguria è stato proposto un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’attentato del 7 ottobre in Israele. Abbiamo scelto di uscire dall’aula. Non perché non rispettiamo il dolore delle vittime ma perché consideriamo questo gesto del tutto strumentale e quindi inaccettabile”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali Gianni Pastorino (Gruppo Orlando Presidente), Selena Candia e Jan Casella (Alleanza Verdi Sinistra) e Stefano Giordano (Movimento Cinque Stelle).

“Abbiamo sempre definito Hamas – prosegue la nota – per quello che è: un’organizzazione terrorista. Ma il 7 ottobre ha segnato uno spartiacque. Israele ha utilizzato quell’attentato come giustificazione per intensificare, con una ferocia senza precedenti, una violenza che va avanti da decenni: bombardamenti, distruzioni, assedi, un genocidio del popolo palestinese sotto gli occhi del mondo. E allora la domanda è semplice: perché oggi un minuto di silenzio e non l’anno scorso, non di fronte alle migliaia di civili palestinesi uccisi? Il dolore non può avere due pesi e due misure”.

“Quando il silenzio diventa un gesto di parte piegato alla propaganda – concludono i consiglieri regionali della Lista Orlando, di Avs e del M5s – non è più memoria né rispetto: è solo strumentalità politica. E noi a questo gioco non ci stiamo. Un crimine perpetrato da un regime, quello israeliano, che continua a definirsi democratico. Ma se una democrazia si sente legittimata a sopprimere, discriminare e annientare un popolo intero, allora non è così diversa da un regime autoritario o da un’organizzazione terrorista. Anzi, è ancora più grave: perché tradisce i valori che dice di rappresentare”.

