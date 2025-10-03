Sardegna, la MAFIA UCRAINA si prende tutto

Attraverso una complessa sequenza di mosse e una vasta rete dj aziende, l’uomo più ricco di Ucraina sta saccheggiando l’isola per trasformarla in una immensa centrale di produzione di energia e si sta impossessando dei terreni uccidendo le vacche che vi pascolano.
L’inchiesta di Franco Fracassi – video Becciolini Network

