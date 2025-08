Sardegna: 99 terreni nelle mani dell’oligarca di Zelensky

Il sacco ucraino della Sardegna: 99 terreni già nelle mani dell’oligarca di Zelensky

di Mauro PIli – Gli uomini di Rinat Akhmetov, il più ricco oligarca di Zelensky, hanno già portato a casa contratti per 400 ettari, solo tra Chiaramonti e Ploaghe.

Tutte aree agricole da “cancellare” per far posto a una distesa infinita di pannelli agri-fotovoltaici a due passi dalla basilica di Saccargia.

Quello che sta accadendo in Sardegna è di una gravità inaudita con l’uomo più potente dell’Ucraina scatenato ovunque!

La procedura è ormai consuetudine: agenzie immobiliari compiacenti cercano terreni ovunque, dal Parteolla all’Ogliastra, poi arriva in elicottero, uno dei due al servizio del maxi yacht da 600 milioni di euro, per chiedere l’acquisto del diritto di superficie!

Un’operazione su vasta scala contestata persino da altre società speculative che hanno messo agli atti ricorsi formali, in mio possesso, dove si oppongono a tali progetti ucraini perché arrivati successivamente ad altri progetti!

Come è possibile che un oligarca di un paese in guerra, l’Ucraina, che riceve miliardi di sovvenzioni anche italiane, in armi e non solo, possa permettersi di fare shopping in Sardegna senza alcun ritegno?

Zelensky sta a guardare o è complice di questo shopping in terra sarda?

E le autorità italiane che spendono miliardi per finanziare la difesa dell’Ucraina cosa ne pensano?

Informare, denunciare, reagire

Nella foto una parte dei terreni acquisiti dalla società http://Erulagreensolar.srl tra Chiaramonti e Ploaghe.

https://www.facebook.com/mauro.pilibis

SARDEGNA, IL GRIDO DI BATTAGLIA: per la nostra terra faremo la guerra!