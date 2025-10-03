Pro Pal, partita dall’Italia una nuova Flotilla

Secondo gli attivisti, un’altra flottiglia si sta dirigendo verso la Striscia di Gaza nel tentativo di rompere il blocco marittimo israeliano sul territorio

La Freedom Flotilla Coalition ha annunciato la partenza dall’Italia della nave Conscience, salpata mercoledì con circa cento attivisti a bordo. Secondo l’organizzazione, tra i partecipanti figurano numerosi operatori sanitari e giornalisti, a sottolineare la natura sia umanitaria sia mediatica della missione. (TG La7)

“Il nostro obiettivo è rompere l’assedio illegale di Israele, fornire ai corrispondenti internazionali la possibilità di fare un reportage diretto da Gaza e fornire assistenza medica urgentemente necessaria ai palestinesi”, ha affermato la Freedom Flotilla in un post su Instagram.

“Spero di arrivare alla costa per aiutare i medici e il personale sanitario della Palestina”, ha affermato Hafiz Sulaiman, medico della Malesia a bordo della Conscience, in un post su Instagram pubblicato venerdì dall’attivista italiano Vincenzo Fullone.