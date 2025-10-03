PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 4 ottobre 2025

LA MATRIX GLOBALE AVANZA COSTANTE E LA GENTE CONTINUA A FARSI DEL MALE

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 4 ottobre 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Mentre il boss di Pfizer va alla Casa Bianca per portare a casa un accordo da 1 miliardo di dollari, spacciato come iniziativa per abbassare i prezzi dei farmaci con quel Trump, debole con i forti e forte con i deboli, ma che in realtà, blinda l’impero genetico della multinazionale per gli anni a venire, la Matrix Globale dei figli di Satana continua, costante e incessante.

In questa puntata di Piazza Libertà, Armando Manocchia, numeri e dati alla mano, mette a nudo quella medicina basata sulla verità delle prove, che si è trasformata in medicina basata sulla menzogna per la fabbricazione delle prove in cui la ‘scienza’ è stata usata financo per contrastare le critiche dell’opinione pubblica sulla truffa Covid-19 che, attraverso il genocidio vaccinale, ha prodotto il più grande olocausto della storia dell’umanità.

Dati e numeri enunciati in questa puntata riguardano solo alcuni paesi e solo i primi tre mesi delle inoculazioni del profarmaco ‘salvavita’, quanto basta per farvi rizzare i capelli e accapponare la pelle.

L’invito, oltre a seguire la puntata, è di divulgarla a chiunque vogliate, perché domani non possano dirvi: tu che lo sapevi perché non me lo hai detto?