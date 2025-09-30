La Polonia prepara gli ospedali per la guerra

“La Polonia sta preparando gli ospedali per la guerra e sta addestrando il personale medico per l’impiego in situazioni di crisi e in condizioni di combattimento. Perfino l’addestramento del personale avviene nei sotterranei dell’ospedale, dove vengono simulate le condizioni non sterili tipiche della guerra.

Il direttore dell’ospedale militare di Lublino ha spiegato che ogni ospedale deve fornire posti letto in caso di guerra. L’amministrazione locale se ne sta già occupando.”
