Aggredisce la compagna e le sequestra il figlio, arrestato straniero

SAN FERDINANDO, 30 SET – Maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e sottrazione di minore. Sono le accuse per le quali i carabinieri della Stazione di San Ferdinando e della compagnia di Gioia Tauro, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero. Le vittime sono la compagna minorenne dell’uomo e il figlio di lei.

L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta al 112 relativa a un’aggressione in ambito familiare. Dopo aver colpito la giovane compagna e averla minacciata con un coltello, l’uomo si è allontanato dall’abitazione portando con sé il bambino.

Avviate le ricerche, dopo pochi minuti, lo straniero è stato rintracciato dai militari dell’Arma mentre trascinava il minore a piedi nudi sull’asfalto rovente in direzione del porto di Gioia Tauro. In lacrime e spaventato, il bambino cercava di divincolarsi ma è stato liberato solo grazie all’ intervento dei carabinieri che hanno bloccato l’uomo mettendo in sicurezza il piccolo, poi riaffidato alla madre.

La donna conviveva da circa 2 anni con il suo compagno conosciuto in Bulgaria quando era già in stato di gravidanza. Fin dall’inizio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la relazione era stata caratterizzata da violenze, minacce e pretese economiche. Dalle indagini, infatti, è emerso che la giovane era costretta a lavorare in nero e a consegnare il denaro al compagno che lo utilizzava per alcol e gioco d’azzardo.

Nel luglio scorso la vittima aveva deciso di trasferirsi in Italia, ospitata dalla madre, ma poche settimane dopo l’uomo l’aveva raggiunta pretendendo nuovamente denaro e ospitalità forzata. La situazione è degenerata quando l’arrestato, dopo l’ennesima aggressione, ha rapito il bambino nel tentativo di sottrarlo alla custodia materna. L’uomo è stato portato nel carcere di Palmi. (ANSA).