Torino, condannato ex esponente Pd

TORINO, 29 SET – È stato condannato a quatto anni e quattro mesi Salvatore Gallo, 84 anni, storico esponente politico torinese vicino al Partito Democratico, processato con altre 17 persone nell’ambito dell’inchiesta Echidna sulla presenza della ‘ndrangheta nel Nord-Ovest. Il procedimento si è celebrato con il rito abbreviato.

Gallo non era chiamato in causa per vicende di criminalità organizzata, ma per condotte presunte di peculato e corruzione elettorale, emerse durante le indagini dei carabinieri, come, ad esempio, favori in cambio di voti a una candidata di sua fiducia alle amministrative del 2021.

Fino al 2015 inoltre è stato manager della Sitaf, la società che gestisce l’autostrada Torino – Bardonecchia, al centro dell’inchiesta Echidna: secondo l’accusa tramite i suoi contatti avrebbe ottenuto tessere Viacard a titolo gratuito da consegnare ad amici e conoscenti. Il pm Valerio Longi aveva chiesto per lui una condanna a due anni e dieci mesi di reclusione. (ANSA).