Ruba valigie ai turisti al parco archeologico di Ostia Antica, arrestato Rom

Ladro di valigie al parco archeologico di Ostia Antica

Un 40enne di origini rom è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Roma Ostia Antica per furto a bordo di un’auto in sosta, di turisti in visita al parco archeologico.

I militari nel corso di un servizio mirato proprio a prevenire questo antipatico tipo di reato che spesso vede vittime i turisti in visita a Ostia Antica hanno notato l’uomo mentre infrangeva il deflettore posteriore di un’autovettura Alfa Romeo Tonale ed asportava da questa una valigia e due zaini. Alla vista dei militari ha provato a darsi alla fuga a bordo della sua auto lasciata in moto ma è stato subito bloccato. Una volta perquisito è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso.

Refurtiva recuperata

Una disavventura a lieto fine per una famiglia di turisti stranieri che hanno ringraziato i militari per aver recuperato le loro valigie e che prima di ripartire da Fiumicino avevano pensato di concedersi un’ultima immersione di cultura nella Capitale, ammirando le bellezze degli scavi archeologici.

www.romatoday.it