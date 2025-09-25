Flotilla, Crosetto invia una seconda nave

Crosetto: “Ho disposto l’invio di un’altra nave”

Dopo la fregata Fasan, “ho disposto l’invio” verso l’area dove naviga la Flotilla “di un’altra nave, la Alpino, che dispone di altre capacità se mai servissero”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella sua informativa alla Camera.

“In acque non internazionali non potremo garantire la sicurezza”

“Continueremo a lavorare perché non accada nessun incidente alla Flotilla e chiedo su questo il vostro aiuto, indipendentemente dalle contrapposizioni politiche. Il clima è preoccupante e dico che noi non siamo in grado fuori dalle acque internazionali a garantire la sicurezza delle imbarcazioni. Su questo voglio essere chiaro e consiglio dunque di accettare la soluzione di portare gli aiuti a Cipro attraverso la Chiesa”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella sua informativa urgente alla Camera, richiesta ieri dalle opposizioni dopo l’attacco alla Flotilla.