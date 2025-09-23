San Francesco festa nazionale il 4 ottobre: Ok della Camera

L’Aula della Camera ha approvato con 247 voti a favore, 2 contrari e 8 astenuti la proposta di legge per istituire la festa nazionale di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre. L’iniziativa, promossa da Maurizio Lupi e altri deputati di Noi Moderati, è arrivata alla Camera in prossimità della celebrazione per la ricorrenza dell’ottavo centenario della morte del santo nel 2026, e ha avuto consensi bipartisan. La proposta ora passa al Senato.

Elisabetta Gardini: “Patrono d’Italia e simbolo di pace”

“Oggi la Camera dei Deputati ha approvato l’istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi, che si celebrerà ogni anno il 4 ottobre. Non si tratta solo di aggiungere un giorno festivo al calendario: è una scelta che tocca l’identità profonda della nostra nazione”, ha detto Elisabetta Gardini, Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati e relatrice della proposta di legge di istituzione del 4 ottobre come Festa nazionale.

“San Francesco non appartiene soltanto alla storia religiosa, ma è parte integrante della nostra storia civile. Patrono d’Italia insieme a Santa Caterina da Siena, è il simbolo universale della pace, della fraternità, della solidarietà e della custodia del creato. Valori che parlano a tutti, credenti e non credenti, italiani di nascita e nuovi cittadini. Il calendario delle feste nazionali è la carta d’identità di un popolo: con il 4 ottobre celebreremo, d’ora in poi, la pace, la fraternità e la speranza di un futuro più giusto e più umano. Con questo voto abbiamo voluto affermare che San Francesco è specchio dell’identità italiana e guida per le sfide del nostro tempo”.

