Roma, turista segue il GPS dopo il furto e arriva al campo Rom

Controlli della polizia locale di Roma Capitale nel campo rom di via Salviati

Un romeno di 34 anni è stato denunciato per ricettazione dopo che sono state trovate in suo possesso quattro biciclette elettriche rubate. L’uomo è stato anche segnalato al prefetto per possesso di cocaina ad uso personale. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla provenienza di un computer, un portafogli con carte di credito e altro materiale trovato durante l’operazione.

Le indagini sono in corso anche in seguito alla denuncia di un turista belga di 29 anni, che ha riferito di essere stato vittima di un furto notturno con scasso dell’auto parcheggiata su via Tiburtina. Secondo quanto dichiarato alla polizia, l’uomo ha seguito il segnale GPS di un dispositivo rubato, che lo ha condotto fino al campo nomadi di via Salviati.

Il turista ha riferito che nelle borse rubate c’erano attrezzature fotografiche professionali per un valore superiore ai 7.000 euro. Le forze dell’ordine stanno lavorando per verificare se il materiale rinvenuto sia parte della refurtiva.

www.rainews.it