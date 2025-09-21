Orban: “la UE è sull’orlo del baratro”

Viktor Orban: “L’Unione Europea è sull’orlo del baratro, tra debiti, migrazioni, violenza e politiche fallimentari ovunque. L’Ungheria resta salda: libera dai migranti, a favore della famiglia, offrendo opportunità a chi è disposto a lavorare. Abbiamo bisogno di coraggio – intellettuale, politico e personale – per riconoscere che l’Occidente non è più un modello da seguire e per dimostrare che esiste una via migliore.”

The European Union is teetering on the brink, with debt, migration, violence, and failing policies everywhere. Hungary stands firm: migrant-free, pro-family, providing opportunities to those willing to work. We need courage – intellectual, political, and personal – to recognise… pic.twitter.com/pfxHzAvjdc — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 21, 2025