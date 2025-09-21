Orban: “la UE è sull’orlo del baratro”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025, Vetrina

Viktor Orban

Viktor Orban: “L’Unione Europea è sull’orlo del baratro, tra debiti, migrazioni, violenza e politiche fallimentari ovunque. L’Ungheria resta salda: libera dai migranti, a favore della famiglia, offrendo opportunità a chi è disposto a lavorare. Abbiamo bisogno di coraggio – intellettuale, politico e personale – per riconoscere che l’Occidente non è più un modello da seguire e per dimostrare che esiste una via migliore.”

Articoli correlati

Viktor Orban

Migranti, Orban: “zero clandestini, zero attentati”

Orban e Ilaria Salis

Orban come Trump: ‘Antifa organizzazione terroristica’

Orban

Duro messaggio di Orban al premier svedese Ulf Kristersson

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *