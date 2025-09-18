Matrimonio fittizio con un’italiana: espulso tunisino

ImolaOggi CRONACA, News 2025

matrimonio

A Modena un 25enne tunisino è stato espulso dopo un matrimonio fittizio con una donna italiana di 27 anni più grande di lui

Ad eseguire il provvedimento è stata la polizia, che l’ha accompagnato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino. Il giovane, entrato in Italia eludendo i controlli, ha soggiornato da irregolare per tre anni nel nostro Paese per poi sposarsi. I controlli dell’ufficio Immigrazione sono scattati per la forte differenza d’età: è quindi stato verificato che i due non convivevano ed è quindi stata rifiutata la domanda del 25enne di ottenere un permesso di soggiorno. tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

violentata

“Ti taglio la testa”, iraniano tenta di strozzare la compagna italiana: arrestato

carabineri ris

Prof italiana uccisa in Valtellina dal marito marocchino

Tania Bellinetti

Donna precipitata dal balcone a Bologna, Selmi Faiez arrestato in Francia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *