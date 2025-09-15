Si getta dal balcone ma cade su una passante uccidendola

MILANO – Un doppio dramma si è consumato ieri sera a Milano, dove un anziano che si è gettato lanciandosi dal balcone della propria abitazione è finito addosso a una passante causandone la morte. L’aspirante suicida, invece, è sopravvissuto.

E’ accaduto in via Fratelli di Dio, nella periferia Sud-Ovest del capoluogo, dove un 70enne, dopo aver tentato il suicidio lanciandosi dal quarto piano, precipitando ha impattato su una donna italiana 83enne che stava camminando sul marciapiede sottostante. Nulla da fare per la passante, nonostante i soccorsi del 118. Il 70enne veniva a sua volta soccorso e trasportato in codice rosso, cosciente, all’Ospedale Niguarda, dove non si troverebbe in pericolo di vita. (ANSA).

