Di nuovo arrestato il trapper Zaccaria Mouhib: trovato con una pistola

Il trapper Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, già coinvolto in vari procedimenti giudiziari in questi anni, è stato arrestato nell’ambito di un’indagine della Procura di Lecco perché trovato in possesso di una pistola mentre era in una camera di un albergo a Milano. E’ stato portato nel carcere di San Vittore e l’indagine della Procura, da quanto si è saputo, è più ampia.  ANSA

Era stato condannato all la pena di 2 anni 9 mesi, a marzo di quest’anno, nel processo sulla sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino corso Como, nella movida milanese, in cui rimasero feriti due senegalesi.
Era libero.

Milano, condannati i trapper Baby Gang e Simba

