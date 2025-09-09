Ricercato per omicidi in Colombia, arrestato a Fiumicino

Uriel Octavio Molina Martinez da oltre 14 anni era ricercato perché ritenuto coinvolto in una serie di omicidi avvenuti in Colombia

Il 58enne colombiano nel 2011 era stato condannato, con sentenza definitiva, perché accusato di essersi reso responsabile in concorso con quattro persone di altrettanti omicidi commessi nella regione di Cundimarca, in Colombia, nel 2002. Le vittime, secondo quanto appreso, erano senzatetto e ladri. I fatti di sangue, in base a quanto ricostruito, sono stati classificati come parte di un’azione di “pulizia sociale” non ufficiale.

L’uomo è stato rintracciato nel territorio di Fiumicino e arrestato

Ricercato nel suo paese, il 58enne era ormai irreperibile da oltre 14 anni. Una fuga che si è interrotta per l’intervento degli agenti delle volanti e del commissariato di Fiumicino. I poliziotti, infatti, il 3 settembre lo hanno localizzato all’interno di un albergo in via Arsiero, dove era stato appena registrato.

L’uomo, conclusi gli accertamenti, è stato condotto nel carcere di Civitavecchia, dove è stato messo a disposizione della magistratura, che ha convalidato l’arresto in sede di appello.

