Zelensky: “Putin sta mettendo alla prova il mondo”

“Putin sta mettendo alla prova il mondo, vuole vedere se accetterà o tollererà tutto questo”

Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aspettarsi una “risposta forte” da parte degli Stati Uniti dopo l’ultimo pesante attacco aereo lanciato dalla Russia. “È importante che i partner reagiscano in modo globale a questo attacco. Contiamo su una risposta forte da parte degli Stati Uniti”, ha affermato Zelensky nel suo briefing quotidiano. “In questo momento, nelle nostre città – Kiev, Sumy e altre città e comunità – si sta fornendo assistenza ai feriti dopo l’attacco russo.

“La geografia degli attacchi degli ultimi giorni include Kiev, Sumy, Kremenchuk, Odessa, Dnipro, Kryvyj Rih e Zaporizhia. A Kiev, le macerie sono ancora in fase di sgombero: potrebbero esserci ancora dei corpi sotto”, ha detto Zelensky nel messaggio serale pubblicato sui social.

“Il palazzo del Consiglio dei Ministri è stato danneggiato. Più di quaranta persone sono state segnalate ferite in tutto il Paese, 20 delle quali a Kiev. Le mie condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime. Solo nella capitale, l’allerta aerea è durata più di sette ore e mezza. Kiev è stata uno dei principali obiettivi dei droni russi”, ha aggiunto.

“Abbiamo assistito a un’ampia risposta dei nostri partner a questo attacco. Chiaramente, la Russia sta cercando di infliggere dolore all’Ucraina con attacchi ancora più sfacciati. Questo è un chiaro segnale che Putin sta mettendo alla prova il mondo, vuole vedere se accetterà o tollererà tutto questo. Ecco perché è importante che le dichiarazioni di leader, stati e istituzioni siano supportate da azioni forti: sanzioni contro la Russia, contro individui associati alla Russia, dazi doganali severi e altre restrizioni al commercio con la Russia”, ha detto ancora. ADNKRONOS