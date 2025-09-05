La Florida vuole eliminare tutte le vaccinazioni obbligatorie

Il responsabile per la salute pubblica locale, Joseph Ladapo, ha definito “immorali” i vaccini obbligatori, paragonandoli alla schiavitù

La Florida ha annunciato mercoledì che eliminerà tutti gli obblighi vaccinali, una mossa che la renderebbe il primo stato a smantellare un pilastro storico della politica sanitaria pubblica degli Stati Uniti.

Lo ha dichiarato il responsabile per la salute pubblica locale, Joseph Ladapo, che in una conferenza stampa detto che gli obblighi vaccinali sono un’intrusione “immorale” nei diritti delle persone e nella libertà dei genitori di decidere per i propri figli. “Sono tutti sbagliati e trasudano disprezzo e schiavitù,” ha dichiarato Ladapo.

Al momento, la Florida impone delle vaccinazioni per gli studenti che frequentano le scuole pubbliche e le strutture per le cure pediatriche. Tra i vaccini richiesti ci sono quelli per morbillo, varicella, epatite B, e poliomelite.

Ladapo ha affermato che il dipartimento per la salute locale ha il potere di eliminare autonomamente alcune norme sugli obblighi vaccinali, mentre altre richiederanno l’invervento legislativo dello stato della Florida. […]

https://it.euronews.com

Il Dipartimento della Salute della Florida abrogherà “TUTTI” gli obblighi vaccinali in Florida, annuncia il chirurgo generale Joseph Ladapo

“Ogni singolo è sbagliato e GRONDA di disprezzo e schiavitù! Chi sono io, o chiunque altro, per dirti cosa dovresti mettere nel tuo corpo? Chi sono io per dirti cosa dovrebbe mettere tuo FIGLIO nel suo corpo? Non ho questo diritto. Il tuo corpo è un dono di Dio. Ciò che metti nel tuo corpo è dovuto al tuo rapporto con il tuo corpo e con Dio.”