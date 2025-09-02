Schlein alla Festa dell’Unità: ‘porteremo nel futuro i valori dei partigiani’

“Noi abbiamo una responsabilità immane che è quella di costruire un’alternativa” al governo Meloni, “un’alternativa che accanto ad ogni critica mette una proposta concreta”. Così segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, concludendo il suo comizio alla Festa dell’Unità di Ravenna. “Questa è la nostra cultura di governo, è quello che questa terra, l’Emilia-Romagna, a cui tutti siamo debitori ci ha insegnato”, ha spiegato la leader dem, definendosi “una figlia adottiva di questa terra”.

Schlein ha tracciato un parallelo storico: “Nei momenti più difficili e faticosi, quando siamo caduti dopo la guerra con la povertà, con le alluvioni, con il terremoto, ogni volta siamo riusciti a rialzarci per un motivo molto semplice: il primo che si rialzava non correva via, ma si girava a tendere una mano a quello che faceva più fatica a rialzarsi”.

“Questo è quell’insegnamento che noi porteremo al governo del paese – ha aggiunto Schlein -. Lo faremo uniti e compatti, perché uniti si vince”. Lo faremo portando nel futuro i valori che ci hanno insegnato i partigiani, le resistenti, le staffette, perché la nostra Costituzione è ancora quella che ci guida ed è una costituzione come Ravenna, come tutti noi, antifascista”. (askanews)