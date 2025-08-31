Torino: 16enne palpeggiata, morsicata sul collo e rapinata: arrestato marocchino

Un approccio sessuale e, negli stessi istanti, la rapina. È quanto ha denunciato ai carabinieri una ragazza di 16 anni a Torino

L’aggressione si è consumata alle 9 circa di giovedì 28 agosto in via Cimarosa. La giovane è stata accerchiata, ma è riuscita a divincolarsi e a gridare aiuto: è stata salvata dalla zia, che stava passeggiando con un’amica. Le donne hanno affrontato i ragazzi mentre diversi residenti hanno chiamato il 112 dopo avere sentito le urla.

Vittima accerchiata, molestata e rapinata

Agli investigatori la minorenne ha raccontato di essere stata bloccata da un ragazzo che l’ha palpata, baciata e morsicata sul collo. Lei ha reagito e lui le ha preso il cellulare. Intanto, un altro giovane l’ha afferrata alle spalle tentando di rubarle il portafoglio. La 16enne è riuscita a divincolarsi, a chiedere aiuto e a scappare. Mentre veniva inseguita e insultata dai giovani, dopo qualche metro, per fortuna, ha incontrato la zia.

Gli aggressori: uno arrestato e due fuggiti

Uno degli aggressori, un 26enne incensurato di origini marocchine, è stato inseguito e arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile: si era rifugiato in un negozio di frutta e verdura. Ora è accusato di violenza sessuale, rapina e lesioni. Gli altri due giovani, che erano insieme a lui, sono riusciti a fuggire a bordo di un’automobile di grossa cilindrata di colore nero.

