Padova, disabile bullizzata da 5 minorenni già note alle forze dell’ordine

Nel corso della mattinata di lunedì 25 agosto, verso ore 10.30 giungeva presso la Sala operativa della Questura sulla linea di emergenza 113 la segnalazione relativa ad un gruppo di 5 ragazzine minorenni, di cui una appena 13enne, che, senza alcun motivo, avevano preso di mira all’interno dell’esercizio pubblico in via Norma Cossetto, una donna, cittadina straniera, claudicante e affetta da problemi di salute, cominciando a ingiuriarla, deriderla e a spruzzarle ripetutamente acqua sul volto spruzzata con una pistola ad acqua, fino a sottrarle la stampella ortopedica necessaria per la deambulazione.

Le cinque giovanissime protagoniste di questo grave comportamento contro la donna, sono risultate essere tre sedicenni, una diciassettenne e una tredicenne, tutte già note alle Forze dell’Ordine in quanto evidenziatesi negli ultimi tempi per svariate condotte antisociali e reati commessi in questo centro cittadino quali minacce, lesioni, rapine, estorsioni, in particolare nei confronti di propri coetanei.

A carico delle minori di età superiore ai 14 anni, è stato disposto nei confronti delle tre 16enni e della 17enne l’applicazione della misura di prevenzione personale del c.d.Daspo “Willy”, vietandone per la durata di 3 anni l’accesso e lo stazionamento all’interno di tutti i locali pubblici e locali di pubblico intrattenimento presenti in Piazzale Stazione e nelle immediate vicinanze degli stessi nonché, nei confronti di due di queste, la misura di prevenzione dell’Avviso orale.

