Atti osceni in treno davanti a mamma e bimbo: denunciato tunisino

Un episodio di atti osceni in luogo pubblico ha sconvolto i passeggeri di un treno regionale sulla tratta Palazzolo sull’Oglio-Cologne, in provincia di Brescia

Un giovane tunisino di 21 anni, residente a Palazzolo, è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria per comportamenti indecenti compiuti davanti a una donna e al figlio minore di 10 anni. L’incidente, che ha suscitato forte turbamento, è avvenuto durante un viaggio e si inserisce in un contesto di controlli rafforzati dalla Polfer per garantire la sicurezza sui treni.

La Polizia Ferroviaria ha identificato il responsabile grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza a bordo, che hanno confermato i fatti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Inoltre, il Questore di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto un Avviso Orale di Pubblica Sicurezza e avviato il procedimento per la revoca del suo permesso di soggiorno, che potrebbe portare alla sua espulsione.

Le attività di prevenzione della Polfer, che hanno coinvolto il controllo di oltre 850 persone e 11 servizi di vigilanza a bordo, mirano a tutelare i viaggiatori, specialmente i più vulnerabili come donne e minori. L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare comportamenti illeciti. La Polfer continuerà i controlli per garantire sicurezza sui treni, soprattutto nelle tratte più frequentate, per prevenire reati e assicurare viaggi tranquilli.

