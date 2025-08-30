Tajani: ‘servono sanzioni che costringano Putin a non avere più i mezzi economici’

COPENAGHEN, 30 AGO – “Io credo che si debbano fare delle sanzioni finanziarie che costringano Putin a non avere più i mezzi economici per pagare stipendi altissimi ai militari, tre volte tanto quello di un operaio, non credo invece che ci sia la base giuridica per le sanzioni ai beni privati dei russi”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Copenaghen. Per quanto riguarda poi la possibilità di confiscare gli asset congelati della Banca Centrale, anche nel caso in cui Mosca si rifiutasse di pagare le riparazioni, si è detto più cauto.

“A livello giuridico non è facile, dobbiamo essere seri e rispettare le regole”, ha precisato. Rispondendo poi a una domanda sull’ipotesi di applicare sanzioni anche ad Israele ha detto: “Iniziamo con le sanzioni ai coloni violenti, più coloni e più sanzioni, e se poi non funziona molto si possono studiare altre tappe”. “Le sanzioni ai coloni sono già un messaggio forte che va nella direzione della difesa delle fondamenta dello Stato palestinese”. (ANSA)