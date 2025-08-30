Parcheggiatore ucciso a Catania, arrestato etiope

Omicidio in corso Sicilia oggi intorno alla 11,30. La vittima è Alessandro Indurre un parcheggiatore abusivo italiano di 40 anni

L’assassinio sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite tra un parcheggiatore straniero di origine africana e l’italiano. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto il delitto sarebbe avvenuto nei pressi di un noto supermercato della zona. Sul luogo dell’omicidio intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato la vittima al Policlinico, dove nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita non c’è stato nulla da fare.

L’accoltellatore è stato fermato in via Aretusa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale. Si tratta di un 37enne di origine etiope, individuato dai militari dell’Arma nel quartiere San Cristoforo, mentre stava lavandosi in una fontanella pubblica. I carabinieri lo hanno sottoposto a controllo e hanno visto che l’uomo aveva ancora le mani intrise di sangue. Il 37enne si era appena cambiato i pantaloni, sostituendo quelli indossati, sporchi di sangue, con un paio puliti.

Contestualmente, la pattuglia ha ricevuto le descrizioni del fuggitivo e riscontrandone la perfetta corrispondenza con quella dell’autore dell’omicidio lo ha arrestato per omicidio aggravato.

www.cataniatoday.it/ foto da video cataniatoday