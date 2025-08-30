Neoliberismo e manipolazione di massa. PIAZZA LIBERTA’: replica

NEOLIBERISMO E MANIPOLAZIONE DI MASSA

PIAZZA LIBERTÀ, replica della puntata di sabato 31 agosto 2024 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Si parla della finestra di Overton, di Fmi, Banca Mondiale, terrorismo sanitario Oms, Passaporto vaccinale, desovranizzazione degli Stati.

The Overton Window è un modello elaborato negli anni ’90 da Joseph P. Overton (1960-2003), l’ex vice-presidente del centro d’analsi americano Mackinac Center for Public Policy. La sua teoria è che le ideologie che fanno comodo al potere possano essere recepite dalla società, in un determinato momento, e che possano essere inculcate con martellamento continuo, e apertemente enunciate e difese dai politici, complici, assetati di poetere o preoccupati di essere definiti “estremisti”. Una volta aperta una finestra, per tutte le altre si replica lo stesso schema.

La manipolazione di massa consiste nello spostare le opinioni della gente nel senso desiderato dal potere occulto per raggiungere determinati obiettivi, in genere sempre dannosi per la popolazione, facendo leva sull’ingenuità, sulla creduloneria e, non di rado, sull’ignoranza, tramite telegiornali, talk-show, cinema, concorsi musicali (Sanremo, Eurovision), sport (vedi recenti Olimpiadi) e perfino negli spot pubblicitari. Le persone che si sottraggono a questo gioco e si ribellano vengono insultate pubblicamente, irrise, isolate o addirittura arrestate, come sta accadendo recentemente.

OSPITI di Armando Manocchia:

Ilaria Bifarini – Economista, scrittrice, divulgatrice indipendente. Nota al pubblico come “bocconiana redenta” per la critica all’ideologia neoliberista in cui si è formata, e per il suo libro “Il Grande Reset”, in cui ha denunciato il piano dell’èlite di Davos durante la psico-info-pandemia del Covid.

Patrizia Scanu – professoressa, insegnante, psicologa, autrice.

Gianfrancesco Vecchio – avvocato, Professore Aggregato di Diritto Privato Università di Cassino da anni impegnato nella difesa dei diritti individuali.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

